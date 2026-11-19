Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli ADNOC şirketine ait petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğramasının ardından kaybolan Ürdünlü denizcinin bulunması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muhammed Hüsameddin el-Uteybi adlı denizcinin kaybolmasına ilişkin gelişmelerin, Ürdün'ün Abu Dabi ve Maskat büyükelçilikleri aracılığıyla yakından takip edildiği belirtildi.

Uteybi'nin bulunması amacıyla BAE ve Umman makamlarıyla koordinasyonun sürdürüldüğü kaydedildi.

BAE'nin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait bir tankerin 17 Kasım Salı günü Hürmüz Boğazı'ndan geçerken saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Saldırıda mürettebattan 11 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise kaybolduğu açıklanmıştı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler de saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.