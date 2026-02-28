Ürdün İki Balistik Füzeyi Düşürdü

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzenin başarıyla düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinde görevli bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Ürdün topraklarını hedef alan iki balistik füzenin başarıyla düşürüldüğünü belirtti.

Yetkili, Ürdün hava savunma sistemlerinin füzeleri etkisiz hale getirdiğini ve sınır güvenliğinin sağlandığını ifade etti.

Ürdünlü askeri yetkili, olayın kontrol altına alındığı ve herhangi bir can kaybı veya hasarın bildirilmediğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.