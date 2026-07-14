Ürdün, İran'dan Atılan Füzelere Karşı Savunma Yaptı - Son Dakika
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Ürdün, İran'dan Atılan Füzelere Karşı Savunma Yaptı

14.07.2026 08:42
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Ürdün ordusu, İran'dan atılan 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Herhangi bir hasar yok.

Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan 4 füzenin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, olay nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma ve maddi hasar olmadığı belirtildi.

Orduya bağlı teknik ekiplerin, çeşitli noktalara düşen füze parçalarına müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İran'dan Atılan Füzelere Karşı Savunma Yaptı - Son Dakika

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