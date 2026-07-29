Ürdün, İran'dan fırlatılan füzeleri düşürdü

Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 5 füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, hava savunma sistemlerinin, gözetleme ve takip faaliyetleri kapsamında günün erken saatlerinde İran'dan ülke topraklarına fırlatılan 5 füzeyi tespit ederek imha ettiğini belirtti.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin ülke hava sahasını koruma, güvenliği ve egemenliği muhafaza etme görevini sürdürdüğünü vurgulayan sözcü, ülke güvenliğini ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime izin verilmeyeceğini ifade etti.