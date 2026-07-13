Ürdün, İran Füzelerini Düşürdü - Son Dakika
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Ürdün, İran Füzelerini Düşürdü

13.07.2026 08:03
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Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzeyi başarılı bir şekilde engellediğini açıkladı.

Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise ordunun Kuveyt hava sahasındaki "düşman" hava hedeflerine karşı koyduğu bildirildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek, halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün, İran Füzelerini Düşürdü - Son Dakika

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