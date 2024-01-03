Ürdün, İran\'ın Kirman şehrindeki terör saldırısını kınadı

Ürdün, İran'ın Kirman şehrinde 103 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş İran İslam Cumhuriyeti'nin güneyindeki Kirman eyaletinde çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmalara sebep olan terör saldırısını kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Ürdün özellikle sivilleri hedef alan, terör ve şiddet eylemlerinin tümünü şiddetle kınıyor. İran halkına ve hükümetine başsağlığı, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Kirman şehrinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.