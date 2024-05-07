Ürdün, İsrail'i yardım tırlarına saldırıdan sorumlu tuttu - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'i yardım tırlarına saldırıdan sorumlu tuttu

Ürdün, İsrail\'i yardım tırlarına saldırıdan sorumlu tuttu

Ürdün, Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere Erez Sınır Kapısı güzergahında ilerleyen yardım tırlarının yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğramasından İsrail'i sorumlu tuttu. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail yönetiminin fanatik Yahudi yerleşimcilerin saldırısına karşı duramadığını belirtti. Safedi, BM Güvenlik Konseyine yardım kafileleri ve çalışanlarını koruyacak bir eylemde bulunma çağrısı yaptı.

07.05.2024 18:09
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Ürdün, Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere Erez Sınır Kapısı güzergahında ilerleyen yardım tırlarının yasa dışı Yahudi yerleşimciler tarafından saldırıya uğramasından İsrail'i sorumlu tuttu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin karşı duramadığı fanatik Yahudi yerleşimcilerin, Ürdün'ün yardım tırlarına "alçakça" saldırdığını belirtti.

Bu saldırıdan tümüyle İsrail hükümetinin sorumlu olduğunu belirten Safedi, BM Güvenlik Konseyine yardım kafileleri ve çalışanlarını koruyacak bir eylemde bulunma çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ne gönderilen Ürdün yardım tırları ikinci kez yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Mayıs ayının başında güneydeki Kerem Ebu Salim ve kuzeydeki Erez Kapısı'ndan geçmek üzere yola çıkan iki kafile Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı. Erez Kapısı'ndan geçecek kafilenin yola çıkışına ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da tanık olmuştu.

Kaynak: AA

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