Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarını kınadı

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Ürdün, İsrail ordusunun işgal atlındaki Batı Şeria'da düzenlendiği saldırılarda 10 Filistinliyi öldürmesini kınadı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Filistin halkını koruması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkının korunması ve İsrail ihlallerinin durdurulması için uluslararası toplumun ve BMGK'nin harekete geçmesini talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Filistin halkına karşı işlenen suçların faillerinin cezasız kalmaması çağrısı yapılan açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılarını kınıyoruz. Bu saldırıların sonuncusu da Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerine yönelik barbarca saldırılardır." denildi.

Uluslararası toplumun İsrail'in sürdürdüğü sistematik ihlallere derhal kararlılıkla karşı çıkması gerektiğine işaret edilen açıklamada, İsrail'in Filistinlilere karşı sistematik saldırılarının derhal durması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın gölgesinde işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı ihlal ve saldırılarını artırdığına dikkat çekildi.

İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 10 kişi öldü

İsrail ordusunun, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 10 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumunun kritik, 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti.

Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.