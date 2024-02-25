Ürdün, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgeyi savaşın genişleme riskiyle karşı karşıya bırakacağını uyardı - Son Dakika
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Ürdün, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bölgeyi savaşın genişleme riskiyle karşı karşıya bırakacağını uyardı

Ürdün, İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarının bölgeyi savaşın genişleme riskiyle karşı karşıya bırakacağını uyardı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile yaptığı ortak basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bölgeyi savaşın genişleme ve patlama riskiyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu. Gabriel ise Ürdün'ün barışı sağlama çabalarını desteklediğini ve Gazze'deki insani durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

25.02.2024 16:45
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Ürdün, Ramazan ayı yaklaşırken İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının devam etmesinin bölgeyi savaşın genişleme riskiyle karşı karşıya bırakacağı konusunda uyardı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesini ziyaret eden Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Safedi, mevcut koşullar altında Ramazan ayı başlamak üzereyken Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin, tüm bölgeyi savaşın genişlemesi ve genel olarak bölgesel durumun patlaması tehlikesiyle karşı karşıya bırakacağı uyarısında bulundu.

Safedi, savaş devam ederken geçen her günün durumun patlama riskini ve can kayıplarını artırdığını dile getirdi.

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Gabriel de ülkesinin Gazze'deki insani durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

Ürdün'ün tutumuna övgüde bulunarak bölgede "barışçı" bir ülke olarak tanımlayan Gabriel, ülkesinin Ürdün'ün barışı sağlama çabalarını desteklediğini vurguladı.

Kaynak: AA

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