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Ürdün, Kızıldeniz'deki askeri operasyonları ve Yemen'deki hava saldırılarını endişeyle takip ediyor - Son Dakika
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Ürdün, Kızıldeniz'deki askeri operasyonları ve Yemen'deki hava saldırılarını endişeyle takip ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün'ün Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonlar ve Yemen'deki hava saldırılarını büyük bir endişeyle takip ettiğini açıkladı. Ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölge güvenliğini tehdit ettiği ve tüm bölgeyi çatışma ve savaşa sürüklediği uyarısında bulunuldu. ABD ve İngiliz savaş uçakları da Yemen'in bazı noktalarına hava saldırıları düzenlemişti.

Ürdün, Kızıldeniz\'deki askeri operasyonları ve Yemen\'deki hava saldırılarını endişeyle takip ediyor
12.01.2024 - 13:51,  Güncelleme: 13:53
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Ürdün, Kızıldeniz'de gerçekleştirilen askeri operasyonların ve Yemen'deki noktalara düzenlenen hava saldırılarının büyük endişeyle takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin ülkenin resmi haber ajansı Petra'da yer verilen açıklamasında, "Ürdün, Kızıldeniz'de yaşanan gelişmeleri ve bunun genel olarak bölgesel güvenliğe etkisini büyük bir endişeyle takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik vahşi saldırıları ve Filistin halkının haklarını ihlal eden tutumunun bölge güvenliğini tehdit eden en büyük unsur olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail, Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını sürdürerek ve yeni cepheler açarak Batı'yı kendi içlerine çekmeye çalışıyor ve tüm bölgeyi daha fazla çatışmaya, gerginliğe ve savaşa doğru itiyor." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumun İsrail'in saldırılarını durdurmakta aciz kaldığına dikkati çekilerek, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki İsrail hükümetinin tüm bölgeyi savaşa çekmeye çalıştığı ifade edildi.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA
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