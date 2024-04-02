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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki Tehlikeli Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki Tehlikeli Gelişmeleri Ele Aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ele aldı. Görüşmede, acil ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ve yardımın ulaştırılması gerekliliği vurgulandı. Abbas, Ürdün'ün İsrail'e karşı duruşunu takdir etti.

02.04.2024 21:41  Güncelleme: 21:43
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki "tehlikeli gelişmeleri" ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abbas ile Kral Abdullah telefonda görüştü.

"Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli gelişmelerin" ele alındığı görüşmede Kral 2. Abdullah, acil ve kalıcı ateşkes sağlanması, sivillerin korunması ile yeterli ve sürdürülebilir yardımın ulaştırılması gerekliliğine değindi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Ürdün'ün Filistin halkına ve meşru haklarını elde etmesine yönelik verdiği desteği takdir etti.

Abbas, Ürdün'ün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma, Filistinlilerin göçe zorlanmasını reddetme, Kudüs'teki Müslüman ve Hıristiyan kutsal mekanlarını koruma konusundaki kararlı duruşundan ve yoğun çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 916 Filistinli öldürüldü, 75 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 456 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 261 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 12 Emel Hareketi, 13 Hamas, 14 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki Tehlikeli Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika

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