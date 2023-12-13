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Ürdün Kralı 2. Abdullah: Geçici çözümler artık mümkün değil - Son Dakika
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Ürdün Kralı 2. Abdullah: Geçici çözümler artık mümkün değil

Ürdün Kralı 2. Abdullah, küresel krizlerin sorumluluğunun paylaşılması çağrısında bulunarak, artık geçici çözümlerin mümkün olmadığını belirtti. Kral Abdullah, Gazze'deki sığınmacı krizine dikkat çekerek uluslararası toplumun uzun vadeli çözümler üretmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriyeli mülteci krizine yönelik finansman desteğinin azaldığını ve taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah: Geçici çözümler artık mümkün değil
13.12.2023 - 16:07,
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, küresel krizlerin sorumluluğunun paylaşılması çağrısında bulunarak, artık geçici çözümlerin mümkün olmadığını belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cenevre'de düzenlenen "Küresel Mülteci Forumu 2023"te konuşan Kral, birkaç ay önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) Suriyeli mülteciler meselesinin unutulmaması çağrısı yaptığını hatırlattı.

Şimdi de yeni bir sığınmacı krizinin yaşandığını, Gazze'de birçoğu daha önce de mülteci olan 1,9 milyondan fazla kişinin devam eden bombardıman nedeniyle yerinden edildiğini ifade eden Kral Abdullah, şunları kaydetti:

"Gözlerin Gazze'ye çevrildiği bir zamanda uluslararası toplumun artık geçici çözümlerin mümkün olmadığını ve küresel krizlerin sorumluluğunun uzun vadede paylaşılması gerektiğini her zamankinden daha iyi anlaması gerekir.

Ürdün, Gazze'de daha koordineli bir insani müdahale için baskı yapıyor. Filistinli kardeşlerimize ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mümkün olan desteği sağlıyoruz. Ancak ülkemiz bir yandan mülteci topluluklarına ev sahipliği yapmanın ağır yükünü ve maliyetini taşımaya devam ediyor."

Uluslararası müttefiklerin, bu sorunla baş etmede hayati bir rolünün olduğunu dile getiren Abdullah, Suriyeli mülteci krizine yönelik müdahale planlarının küresel çapta kabul gördüğünü ancak bunun hiçbir zaman tam olarak finanse edilemediğini vurguladı.

Kral Abdullah, bu konuda taahhütlerin yerine getirilmesi için gerekli olan uluslararası finansman desteğinin giderek azaldığını ve bu yıl en düşük seviyeye gerilediğini ifade etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre ev sahipliğinde Cenevre'de bugün başlayan "Küresel Mülteci Forumu 2023" 15 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, Gazze, Ürdün, Suriye, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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