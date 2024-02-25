Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarının Ramazan ayında devam etmesinin çatışmaları büyüteceğini belirtti

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Ramazan ayında devam etmesinin, çatışmaların büyümesine neden olacağını belirtti.

Ürdün Kraliyet Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayında bir araya geldi.

Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral 2. Abdullah, Ramazan ayında Gazze savaşının devam etmesinin, çatışmaların büyümesine neden olacağı uyarısında bulundu.

Gazze'de acilen ateşkes ilan edilmesi ve sivillerin korunması için maksimum çaba sarf edilmesi gerektiğine işaret eden Kral, Ürdün'ün, Gazze halkına insani, tıbbi ve gıda yardımı yapmaya devam edeceğini dile getirdi.

Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin eylemleri ve baskınlar nedeniyle yükselen tansiyona da değinen 2. Abdullah, Batı Şeria ile Gazze'yi birbirinden ayırma girişimlerine de karşı olduklarını yineledi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise görüşmede, Batı Şeria ve Kudüs'te yaşanan gelişmelerle ilgili 2. Abdullah'a bilgi verdi.

Filistin meselesine hizmet ve mukaddes mekanların korunması için iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarelerin önemli olduğunu belirten Abbas, Ürdün'ün, Gazze'de savaşın durması, sivillerin korunması ve Gazze halkının sıkıntılarının hafifletilmesi için sarf ettiği çabayı takdir ettiklerini kaydetti.