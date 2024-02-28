Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'ye düzenlenen havadan yardım operasyonuna katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'ye düzenlenen havadan yardım operasyonuna katıldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün, BAE, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi'ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 144 gündür sürerken, bölgeye havadan yardım sağlanmaya devam ediyor. Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'dan havalanan 3'ü Ürdün'e, 3'ü ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa'ya ait toplam 6 adet C-130 tipi askeri kargo uçağı ile Gazze Şeridi'ne havadan yardım operasyonu düzenlendiği ifade edildi. Açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın da yardım taşıyan uçaklardan birinde yer alarak operasyona katıldığı belirtildi.

28.02.2024 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'ye düzenlenen havadan yardım operasyonuna katıldı

AMMAN - Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün, BAE, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi'ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 144 gündür sürerken, bölgeye havadan yardım sağlanmaya devam ediyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün, BAE, Mısır ve Fransa'nın Gazze Şeridi'ne düzenlediği havadan yardım operasyonuna katıldı.

Ürdün ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ürdün'ün başkenti Amman'dan havalanan 3'ü Ürdün'e, 3'ü ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Fransa'ya ait toplam 6 adet C-130 tipi askeri kargo uçağı ile Gazze Şeridi'ne havadan yardım operasyonu düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ında yardın taşıyan uçaklardan birinde yer alarak operasyona katıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Ürdün Kralı Abdullah, İsrail, Fransa, Mısır, Ürdün, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'ye düzenlenen havadan yardım operasyonuna katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:41:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ürdün Kralı Abdullah, Gazze'ye düzenlenen havadan yardım operasyonuna katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement