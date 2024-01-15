Ürdün Kralı İsrail\'e ateşkes için uluslararası baskı yapma çağrısında bulundu

Ürdün Kralı 2. Abdullah, uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nde işgal ve saldırılarını sürdüren İsrail'e ateşkes için baskı yapma çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Kral Abdullah, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumdan baskı yapması gerekliliği" yönündeki çağrısını yineleyerek, ateşkesin sağlanması, sivillerin korunması ve Gazze'ye sürdürülebilir yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun Gazzelilerin evlerine geri dönmesinde oynayacağı rolün önemine dikkati çeken Kral Abdullah, Filistin davasını tasfiye etmeye ve Filistinlileri Gazze ile Batı Şeria'dan sürmeye yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddettiğini belirtti.

Kral Abdullah, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine de değinerek, aşırı sağcı İsrailli yetkililerin giderek artan "aşırılıkçı" söylemleri konusunda da uyarıda bulundu.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e bağlı büyük bir silahlı Yahudi yerleşimci grubu, dün gece işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Burin köyü çevresine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlilerin mülklerine saldırmış, araçları ateşe vermişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 24 bin 100 Filistinli öldürüldü, 60 bin 834 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 355 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.