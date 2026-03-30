Ürdün Kralı ve Katar Emiri Suudi Arabistan'da

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdiği bildirildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kral Abdullah'ın Cidde'ye ulaştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının bir başka paylaşımında Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin de Cidde'ye geldiği kaydedildi.

Kral 2. Abdullah ve Emir Temim'in Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından karşılandığı aktarıldı.

İki liderin, Orta Doğu'da gerginliğin arttığı bu dönemdeki, sürpriz ziyaretine dair başka bilgi paylaşılmadı.