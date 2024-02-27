Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye İnsani Yardım İndirdi - Son Dakika
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Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye İnsani Yardım İndirdi

Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze\'ye İnsani Yardım İndirdi

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dört uçakla havadan insani yardım indirildiğini duyurdu. Yardım paketleri arasında erzak ve besin değeri yüksek hazır yemekler gibi gıda maddeleri bulunuyor.

27.02.2024 12:02  Güncelleme: 12:05
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GAZZE, 27 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere dört uçakla havadan insani yardım indirildiğini duyurdu.

Pazartesi günü yapılan açıklamada yardımın erzak ve besin değeri yüksek hazır yemekler gibi gıda maddeleri içerdiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye İnsani Yardım İndirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ürdün Silahlı Kuvvetleri Gazze'ye İnsani Yardım İndirdi - Son Dakika
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