Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye yardım bırakma faaliyetlerine devam ediyor

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AMMAN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, üç uçakla Gazze'nin güneyindeki çeşitli noktalara havadan yardım bırakma faaliyeti yürütttüklerini duyurdu.

Ürdün devletine ait Petra Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Pazartesi günü Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçak, Suudi Arabistan'dan Kral Selman İnsani Yardım Merkezi ve Mısır'dan bir uçakla işbirliği içinde operasyona katıldı.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze'deki halkın karşı karşıya kaldığı zorlu şartların üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere Marka Havalimanı'ndan El- Ariş Uluslararası Havalimanı'na giden yardım uçakları ile, Gazze Şeridi'ne yönelik havadan bırakma operasyonlarıyla ve karadan yardım konvoylarıyla insani ve tıbbi yardım göndermeye devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana tek başına havadan 113 kez yardım bırakan Ürdün Silahlı Kuvvetleri, diğer ülkelerle işbirliği içinde ise 264 kez havadan insani yardım bırakma faaliyeti sürdürdü.