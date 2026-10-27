Ürdün'ün Kerek'teki kilise saldırısına misilleme hava saldırısında 5 kişi öldü

Ürdün'ün Kerek'teki kilise saldırısına misilleme hava saldırısında 5 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ürdün cuma günü Suriye'nin güneyine hava saldırıları düzenledi; Suriye devlet medyasına göre saldırılarda 5 kişi öldü. Ürdün ordusu bunun Kerek'teki kilise saldırısına misilleme olduğunu duyurdu, yetkililer sorumluların güneydeki terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.
DERA, 27 Ekim (Xinhua) -- Suriye'nin güneyindeki Dera kırsalına yönelik hava saldırısında yıkılan bir ev, 26 Ekim 2026.
Ürdün, cuma günü Suriye'nin güneyine hava saldırıları düzenledi.
Suriye devlet medyasının bildirdiğine göre, saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Ürdün ordusu, hava saldırılarının Kerek kentindeki bir kiliseye düzenlenen saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu. Ürdünlü yetkililer, söz konusu saldırının sorumlularının Suriye'nin güneyinde faaliyet gösteren terör gruplarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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