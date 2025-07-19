Ürdün ve ABD'den Suriye İçin Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ürdün ve ABD'den Suriye İçin Ateşkes Görüşmesi

19.07.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün ve ABD'li yetkililer, Suriye'deki ateşkesi güçlendirmek için Amman'da bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'deki durumu ve sabah erken saatlerde Süveyda ili çevresinde sağlanan ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaları ele aldı.

Ürdün resmi ajansı Petra ve Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan haberlere göre, Safedi, Şeybani ve Barrack Ürdün'ün başkenti Amman'da üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye'deki durum ve sabah erken saatlerde Süveyda ili çevresinde sağlanan ateşkesi güçlendirmeye yönelik çabaların ele alındığı görüşmede, taraflar Suriye'nin güvenliği ve istikrarının bölgenin istikrarı için temel bir dayanak olduğunu kaydetti.

Görüşmede, ateşkes anlaşmasını ve ateşkesi uygulamayı hedefleyen Suriye hükümetinin çabalarını desteklediklerini belirten Safedi ve Barrack, Ürdün ve ABD'nin Suriye'nin güvenliği, istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve halkının selameti konusunda tam bir dayanışma içerisinde olduklarını ve Suriye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.

Ürdünlü Bakan ve ABD temsilcisi, Suriye hükümetinin Süveyda ilinde vatandaşlara yönelik ihlallerden sorumlu olan herkesin hesap vermesini taahhüt etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek şiddet, mezhepçilik, fitne, kışkırtma ve nefreti yayma girişimlerini reddetmeyi amaçlayan çabaları da desteklediklerini vurguladı.

Safedi, Şeybani ve Barrack, Suriye'nin güvenliğini ve istikrarını sağlamaya, sivilleri korumaya ve devletin ve hukukun egemenliğinin tüm Suriye topraklarında tesis edilmesini güvence altına almaya yönelik olarak ateşkes anlaşmasının uygulanmasında Suriye'ye destek olmayı hedefleyen pratik adımlar konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede üzerinde mutabık kalınan adımlar, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Süveyda ilinde Suriye güvenlik güçlerinin konuşlandırılması, tüm tarafların elindeki tutukluların serbest bırakılması, ilde toplumsal uzlaşı çabalarının desteklenmesi, toplumsal barışın güçlendirilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasını da içeriyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ateşkese varılmasında, uygulanmasında ve Suriye'nin güvenliği, istikrarı ile halkının selametinin sağlanmasında Ürdün ve ABD'nin oynadığı rolü ve gösterdiği çabaları takdir etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı bugün ülkenin içinden geçtiği hassas koşulları gerekçe göstererek sivillerin korunması, toprak bütünlüğünün ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edildiğini, güvenlik güçlerinin yeniden konuşlanmaya başladığını duyurmuştu.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail'in saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine bazı Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı bazı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes, kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları, Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Anlaşmanın ardından bazı Dürzi silahlı grupların Bedevi Arapları zorla yerlerinden çıkarmaya başlamasıyla iki taraf arasında 17 Temmuz'da çatışmalar yeniden alevlenirken güvenlik güçleri müdahil olmadı.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da çatışmalar ve İsrail'in saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Çatışmalar nedeniyle gıda, elektrik ve su temin edilemeyen bölgede insani kriz yaşanıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Süveyda, Suriye, Güncel, Dünya, Amman, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdün ve ABD'den Suriye İçin Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
CHP’li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu CHP'li vekilin annesinin taziyesinde Kürtçe mevlit okundu
ABD Büyükelçisi duyurdu İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı ABD Büyükelçisi duyurdu! İsrail ve Suriye arasında ateşkes sağlandı
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

21:10
Zelenski: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi
Zelenski: Rus tarafına üçüncü tur müzakerelerin gelecek hafta yapılması teklif edildi
20:35
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi’nden istifa etti
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti
18:50
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
Husumetlisini camide namaz kılarken boğazını keserek öldürdü
18:10
Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye’nin rolüne vurgu yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ulusa sesleniş konuşması: Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı
17:11
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis’te kabul edildi
Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 23:33:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ürdün ve ABD'den Suriye İçin Ateşkes Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.