Ürdün ve ABD, Gazze'deki ateşkes için görüştü - Son Dakika
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Ürdün ve ABD, Gazze'deki ateşkes için görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimi durdurmaya yönelik çalışmaları ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunu görüştü. İki taraf, bölgedeki gerilimi yatıştırma ve çatışmanın daha fazla tırmanmasını önleme çabalarını ele aldı.

10.08.2024 07:36
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimi durdurmaya yönelik çalışmaları ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunu görüştüğü bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Blinken 4 gün içinde ikinci kez telefonda görüştü.

Bölgede tırmanan gerilim ve bunun durdurulması için atılması gereken adımların ele alındığı görüşmede Safedi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmasının, bölgede güvenlik ve barışı tehdit eden gerilimin azaltılmasına yönelik atılması gereken ilk adım olduğunu ifade etti.

ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına da değinen Safedi, Ürdün olarak çağrıya ve mümkün olan en kısa sürede kalıcı ateşkes sağlayacak bir değişim anlaşmasına ulaşma hedefine destek verdiklerini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise tarafların, bölgedeki gerilimi yatıştırma ve çatışmanın daha fazla tırmanmasını önleme çabalarını ele aldığı kaydedildi.

Gazze'de acil ateşkes anlaşması yapılması gerektiğini belirten Blinken, bölgedeki hiçbir tarafın ateşkesi tehlikeye atacak eylemlerde bulunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdün ve ABD, Gazze'deki ateşkes için görüştü - Son Dakika

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