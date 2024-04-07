Ürdün ve Filistin arasında ilişkiler ve Gazze'deki durum değerlendirildi

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve 6 aydır İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki durumu değerlendirdi.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gelen Mustafa, başkent Amman'da Hasavne ve Safedi ile ayrı ayrı görüştü.
Ürdün haber ajansı Petra'nın haberine göre, Hasavne, Mustafa ile görüşmesinde, Ürdün'ün, "Filistin'in meşru haklarının desteklenmesi, Gazze'deki saldırıların derhal sona ermesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasını teminat altına alacak siyasi sürecin başlaması" yönündeki tavrını yineledi.
Hasavne, Filistin meselesine, tarih ve coğrafyanın yanı sıra iki ülke arasındaki yakın bağlardan ötürü bir Ürdün meselesi olarak baktıklarını vurguladı.
Mustafa ise Filistin yönetimi ve halkının, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın, Filistin halkının haklarını ve Gazze'deki savaşın durması ile yardımların kesintisiz bir şekilde girmesi için yürütülen çalışmaları destekleme konusundaki çabasını takdir ettiklerini dile getirdi.
Görüşmede, Ürdün-Filistin Ortak Yüksek Komitesi'nin yakın zamanda Amman'da bir toplantı düzenlemesine karar verildi.
Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre ise Safedi, Mustafa ile görüşmesinde, Gazze'deki saldırıların durması, sivillerin korunması ve insani yardımların Gazze'nin her yerine ulaşması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Gazze halkının sıkıntılarını hafifletme amacı taşıyan yardım çalışmalarının bir potada toplanması gerektiğine değinen Mustafa, hükümetin bu hedef doğrultusunda Yardım Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık ihdas ettiğini kaydetti.
Mustafa, işgalin sona erdirilmesi ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasının, Filistinlilerin meşru haklarının kazanılması ve bölge istikrarının gerçek teminatı olduğunu vurguladı.
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