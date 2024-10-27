Ürdün ve Lübnan Ortak Koordinasyonu Görüştü

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Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ile Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, uluslararası ve bölgesel gelişmeler ile çeşitli alanlarda ortak koordinasyonu görüştü.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeyi ziyaret eden Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn, Genelkurmay Başkanı Huneyti ile başkent Amman'daki Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığında bir araya geldi.

Görüşmede, çeşitli alanlarda işbirliği ve ortak koordinasyonun yanı sıra bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler ele alındı.

Huneyti, "iki ülkeyi birbirine bağlayan stratejik ortaklığın önemini ve bölgede güvenlik ve barışın sağlanmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılmasının gerekliliğini" vurguladı.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ise "Kral 2. Abdullah liderliğinde Ürdün'ün kilit konumu ve içinde bulunduğu mevcut koşullar altında Lübnan'a insani yardım çabalarını desteklemedeki rolünden" memnuniyetlerini dile getirdi.