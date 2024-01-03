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Ürdün ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İsrail'in Salih el-Aruri'yi öldürmesini kınadı - Son Dakika
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Ürdün ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İsrail'in Salih el-Aruri'yi öldürmesini kınadı

Ürdün ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İsrail'in Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği suikastı şiddetle kınadı. Açıklamalarda, suikastın cihadı ve direnişi körükleyeceği, İsrail'e karşı bir ateş olacağı vurgulandı. Aruri ve arkadaşlarının ölümünün Filistin halkını direniş yolundan vazgeçirmeyeceği belirtildi.

Ürdün ve Mısır\'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı, İsrail\'in Salih el-Aruri\'yi öldürmesini kınadı
03.01.2024 - 05:11,  Güncelleme: 05:13
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Ürdün ve Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan?), İsrail'in, Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'yi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta suikastla öldürmesini kınadı.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Aruri ve arkadaşlarına düzenlediği suikast şiddetle kınandı.

Açıklamada, bu olayın "cihadın ve direnişin ateşini körükleyeceği, yaklaşan kurtuluşa giden yolda bir ışık olurken, İsrail'e, onun yandaşlarına ve ajanlarına karşı ise bir ateş olacağı" belirtildi.

Partinin açıklamasında, Aruri ve arkadaşlarının ölümünün, zafere ve kurtuluşa ulaşana kadar Filistin halkını direniş yolundan vazgeçirmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca bu akşam partinin başkent Amman'daki genel sekreterlik binasında Aruri ve arkadaşları için taziye merasimi düzenleneceği, daha sonra İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınındaki Kaluti Camisi'ne doğru yürüyüş yapılacağı kaydedildi.

Mısır'daki İhvan'dan yapılan açıklamada da Aruri suikastı şiddetle kınanarak, Hamas'a başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Aruri suikastı "Gazze Şeridi'nde askeri başarısızlığa uğrayan İsrail'in, devletlerin egemenliğini ihlal etmeye yönelik hain bir girişimi" olarak değerlendirildi.

Bu suikastın İsrail'e gerçek bir zafer kazandırmayacağı belirtilen açıklamada, ulusal kurtuluş hareketlerinin bir liderin ölümüyle yok olmayacağı, Aruri ve arkadaşlarının ölümünün Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi yolunda ışık olacağı ifade edildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, İsrail'in insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak tabir edilen "Dahiye"de öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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