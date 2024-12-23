Ürdün ve Suriye Arasında İşbirliği Görüşmesi

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera'yla bir araya geldiği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Safedi'nin Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret ettiği belirtildi.

Safedi'nin Şam'da Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şera ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, "Safedi, şu anda Şam'da Şera ile geniş çaplı görüşmelerde bulunuyor." denildi.

"Suriye'nin yeniden inşası hem Ürdün hem de tüm bölge için önemli"

Dışişleri Bakanı Safedi, Şera ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Suriyeli kardeşlerimize yardım etmeye hazır olduğumuzu söylemek için buradayım. Suriye'nin yeniden inşası hem Ürdün hem de tüm bölge için önemli." dedi.

Ürdün olarak Suriye halkının yanında yer alacaklarını aktaran Safedi, Suriyeli mültecilerin de ülkelerine gönüllü olarak geri dönmeleri için her türlü desteği sağlayacaklarına işaret etti.

"Arap ülkeleri, bu aşamada Suriye'ye destek vermede mutabık"

Suriye'de yeni yönetimin büyük sorumluluk üstlendiğini ve planlarını yerine getirmeleri için kendilerine fırsat verilmesi gerektiğine vurgu yapan Safedi, "Suriye'de tüm kesimleri temsil edecek bir hükümetin kurulması umut ediyoruz. Suriye'deki geçiş sürecini ve yeni bir anayasanın hazırlanmasını destekliyoruz." diye konuştu.

Tüm Arap ülkelerinin bu aşamada Suriye'ye destek verilmesi konusunda mutabık olduğunu belirten Safedi, Suriye'nin yeniden toparlanarak istikrarına kavuşmasını istediklerini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Suriye egemenliğinin korunması önemli, İsrail'in de saldırılarını durdurması gerekir." ifadelerini kullandı.