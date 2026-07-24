Ürdün ve Umman'dan Barış Vurgusu

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık, bölgede gerilimin düşürülmesi ve istikrarın yeniden sağlanması için kapsamlı bir sükunete ulaşılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, iki lider gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Kral Abdullah, Ürdün'ün güvenliğini, vatandaşlarını ve topraklarını korumak için gerekli bütün önlemleri almaya devam edeceğini belirtti.

Ürdün ordusu, İran'dan gelen ve ülke topraklarını hedef alan 7 füze ile 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarınca düşürüldüğünü, olayda herhangi bir kayıp yaşanmadığını duyurmuştu.