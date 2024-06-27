Ürdünlü Ressam, Çocuklara Filistin Sevgisini Aşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ürdünlü Ressam, Çocuklara Filistin Sevgisini Aşılıyor

Ürdünlü ressam Mahir eş-Şuaybi, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da İsrail zulmünün devam ettiği dönemde çocuklara resim sanatıyla Filistin sevgisini aşılamaktadır. Şuaybi, çocukların kişiliklerini oluşturmayı ve özgüvenlerini artırmayı hedefleyerek atölye çalışmaları düzenlemektedir. Gazze'deki trajediyi sanat yoluyla aktarmayı amaçlayan Şuaybi, çocuklara ücretsiz dersler vermektedir ve onların çizimlerini sergilemektedir.

27.06.2024 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdünlü ressam Mahir eş-Şuaybi, Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail zulmü tüm şiddetiyle sürerken fırçası ve boyalarıyla çocuklara Filistin sevgisini aşılıyor.

Üniversite eğitimini 1982 yılında Pakistan'da resim sanatı üzerine alan 57 yaşındaki Şuaybi, Ürdün'ün başkenti Amman'da, çocuklara resim sanatını öğreten ilk stüdyoyu kurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise Filistin meselesi Ürdünlü ressamın sanatının merkezinde yer alıyor.

Çocukların kişilik inşasında rol oynuyor

AA'ya konuşan Şuaybi, sanat becerisini çocukların ve yetişkinlerin kalplerinde "Filistin davasını yeniden canlandırmak" için kullandığını, sanatıyla çocukların kişiliklerini oluşturmayı ve özgüvenlerini artırmayı hedeflediğini söyledi.

1982 yılında Pakistan'da sanat eğitimi aldığını ve sanat ve iletişim alanında yüksek lisansını tamamlayarak Ürdün'e döndüğünü belirten Şuaybi, okullardaki sanat derslerinin yeterli olmadığını fark etmesinin ardından çocuklarla beraber resim çizebilmek ve onların karakter inşasına destek olabilmek için atölye açtığını söyledi.

Çocuklara çizim ve el sanatlarının yanı sıra müzik ve grafik tasarımı da öğrettiğini belirten Şuaybi, 2 buçuk yaş ve üstü çocuk gruplarıyla çalıştığını ifade etti.

Gazze'de yaşanan trajediyi sanat yoluyla aktarıyoruz

Resim yapmanın akılda olanı ifade etmenin bir yolu olduğunu ve çocukların bu sayede iç dünyalarını gösterebildiklerini belirten Şuaybi, "Gazze Şeridi'nde yaşananları çocuklara dolaylı yoldan sanatsal bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz ki trajedi sahnelerinin etkisi onlara olumsuz yansımasın." dedi.

Ürdünlü ressam, çocuklara bir şey empoze etmeden sadece onların içindeki sevgiyi ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Çocuklar, Mescid-i Aksa'yı Filistin'in sembolü olarak görüyor

"Çocuklar çizimlerini Gazze'deki olaylara odaklıyor ve Mescid-i Aksa'yı Filistin'in sembolü olarak görüyor." diye konuşan Şuaybi, çocukların zihinlerindeki Filistin sevgisini çizimleriyle yansıttığını kaydetti.

Şuaybi, çocuklara çizim için her defasında farklı fikirler sunmasına rağmen onların daima Gazze ile ilgili çizim yapmak istidiğini söyledi.

Çocuklara ücretsiz ders veriyor

"Amacım Filistin davasını çocukların ruhlarında canlandırmak." ifadelerini kullanan Şuaybi, kendi sanatında Gazze'deki trajik ve üzücü olayları aktarmaya çalıştığını, çocukların da Gazze ile dayanışma içinde hissettiğini sözlerine ekledi.

Çocuklara verdiği resim dersleri için herhangi bir ücret almadığını belirten Şuaybi, "Asıl hedeflerimden biri çocukları sanat öğrenmeye teşvik etmek ve bunun için herhangi bir ücret almıyorum. Filistin meselesinin çocuklarda canlı kalması her şeyden daha büyük ve daha önemli." diye konuştu.

Ürdünlü ressam, katıldığı sergilerde çocukların yaptığı resimleri de kendi eserleriyle birlikte sergilediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Ressam, Çocuk, Ürdün, Gazze, Sanat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdünlü Ressam, Çocuklara Filistin Sevgisini Aşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:54 Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları açıklandı Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları açıklandı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 10:07:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ürdünlü Ressam, Çocuklara Filistin Sevgisini Aşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement