Ürdünlüler, Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Ürdünlüler, Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi

Ürdünlüler, Gazze\'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi

Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Filistin direnişine destek amacıyla gösteri düzenledi. Ürdünlüler, El-Hüseyni Camisi önünde toplanarak Nahil Meydanı'na kadar yürüdü. Gösteride Filistin'e özgürlük talepleri ve İsrail'e karşı sert kararlar alınması çağrısı yapıldı.

17.05.2024 17:39
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Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi, İsrail saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Filistin direnişine destek amacıyla gösteri düzenledi.

Ürdün'deki Direnişi Destekleme Ulusal Forumu'nun çağrısıyla cuma namazından sonra Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde toplanan Ürdünlüler, Nahil Meydanı'na kadar yürüdü.

"Gazze direniyor; Refah, Siyonist işgalcilerin mezarlığıdır" sloganıyla düzenlenen gösteride Ürdünlüler, "Filistin'e Özgürlük", "Nehirden denize kadar Filistin" ve "Benim toprağım, benim halkım" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan Prof. Dr. Fadi es-Suveyti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetten Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya devam etmesini, her zaman olduğu gibi Filistin davasının yanında yer almasını ve Filistin'e karşı olumsuzluk yaratacak her türlü projeye karşı olmasını talep ediyoruz." dedi.

Ürdünlü Tesnim el-Besyuni de İsrail'in Gazze'de "vahşi" saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Besyuni, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'e karşı sert kararlar almasını, ablukayı kaldırmasını ve Gazze'nin yeniden inşası için uygun ortamı oluşturmasını talep ettiklerini söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 303 Filistinli öldürüldü, 79 bin 261 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ürdünlüler, Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi - Son Dakika

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