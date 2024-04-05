Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması talebiyle yürüyüş yaptı. Ürdünlüler, İsrail ile barış anlaşması düşsün ve Gazze'nin destekçisiyiz şeklinde sloganlar attı. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli öldü, hastane ve eğitim kurumları da hedef alındı.

05.04.2024 15:47  Güncelleme: 16:12
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Ürdün'de cuma namazından sonra toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması talebiyle yürüyüş yaptı.

Başkent Amman'daki El-Hüseyni Camisi'nin önünde bir araya gelen yüzlerce Ürdünlü, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ve Amman ile Tel Aviv arasında 1994'te imzalanan Vadi Araba Barış Anlaşması'na tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmasını isteyen Ürdünlüler, "İsrail ile barış anlaşması düşsün" ve "Gazze'nin destekçisiyiz" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 91 Filistinli öldürüldü, 75 bin 750 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Ürdün, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ürdünlüler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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