Urla Bağ Yolu, Halkın Seçimi Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Urla Bağ Yolu, Halkın Seçimi Ödülü'nü Kazandı

Urla Bağ Yolu, 2025 ITB Berlin Turizm Fuarı'nda düzenlenen halk oylamasında en çok oy alarak 'People's Choice' ödülünü kazandı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçenin doğa dostu turizm politikalarının başarısını vurguladı.

09.03.2025 14:21  Güncelleme: 18:25
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(İZMİR) - Urla Bağ Yolu, dünya çapında yapılan "People's Choice" anket oylamasında en çok oy alan destinasyon olarak "People's Choice" ödülünü kazandı.

Urla Bağ Yolu, dünya çapında ödü kazandı. 2025 ITB Berlin Turizm Fuarında gerçekleşen "Green Destinations Story Awards" kapsamında en iyi 100 Hikaye arasında yer alan destinasyonlar arasında halk oylaması yapıldı. Yapılan oylamada, Urla Bağ Yolu, "Urla'nın Şarap Mirasını Keşfetmek: Urla Bağ Yolu'nun Doğuşu" hikayesiyle, "People's Choice" ödülünü kazandı.

Green Destinations özel kategori ödülü olan "Halkın Seçimi Ödülü", 13-25 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan anket uygulamasında kullanılan 140 bin oydan, Urla Bağ Yolu en çok oyu alarak en iyi destinasyon seçildi.

"Bu onur hepimizin"

Berlin'de düzenlenen ödül törenine katılan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, çok gururlu ve mutlu olduklarını belirterek, ilçenin doğaya duyarlı turizm politikalarının ne denli başarılı olduğunu bir kez daha kanıtladığını, Urla'nın doğayı koruyarak büyümeye ve dünya çapında ilham vermeye devam edeceğini vurguladı:

"Her zaman bizleri destekleyen, bu özel ödülü almamızda büyük emeği ve katkısı olan başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay olmak üzere, bürokratlarına ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu onur hepimizin; Türkiye'nin, İzmir'in, Urla'nın."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Urla Bağ Yolu, Halkın Seçimi Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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