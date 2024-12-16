Urla Belediye Başkanı Balkan, Doğal Dengenin Korunması İçin Mücadele Veriyor

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(İZMİR)- Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Yağcılar ve Çeşmealtı bölgelerinde doğanın korunması ve yoğun yapılaşma projelerine karşı net bir duruş sergiliyor. Başkan Balkan, bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili mahkeme keşfi ve ÇED toplantısına vatandaşları davet etti

Altınköy'de SİT alanında yapılması planlanan 650 konutluk projeye karşı, Altınköy Koyunu Koruma ve Geliştirme Derneği (AKKOY) ve Yağcılar Köyü sakinleri tarafından açılan 3 ayrı davada 18 Aralık Çarşamba günü keşif yapılacak. Urla Belediyesi, bölgenin su kaynaklarının yetersizliği, doğal dengesinin bozulması ve yoğun yapılaşmanın getireceği risklere dikkat çekerek projeye karşı duruşunu sürdürüyor. Konuyla ilgili konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Bu kadar yoğun bir yapılaşmaya izin vermemiz mümkün değildir. Su kıtlığının olduğu, zeytin ve çam ağaçlarıyla kaplı bu alanı korumak hepimizin sorumluluğu. Halkın rızası olmayan bu projelere bizim de rızamız yoktur" dedi.

ÇED toplantısına davet

Çeşmealtı'nda yapılması planlanan marina projesiyle ilgili olarak 18 Aralık Çarşamba günü saat 11.00'de Çınaraltı KAFE'de bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı düzenlenecek. Bu toplantıda proje detayları halkla paylaşılacak ve görüşler alınacak. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Çeşmealtı Yat Limanı ile ilgili de bölgenin doğal yapısını koruyarak gelişmesini desteklediklerini ve balıkçı kasabası kimliğinin sürekliliğini savunduklarını belirtti. Başkan Balkan, Urla için önemli olan iki konu hakkında mahkeme keşfini izlemeye ve yat limanı toplantısına katılarak halkın görüşlerini bildirmeye davet ederek, "Urla'nın doğal ve kültürel mirasının korunması için verdiğimiz mücadele, halkımızın desteğiyle kararlılıkla sürecektir" diye konuştu.