Urla\'da \'Ateş Düştü\' Fotoğraf Sergisi Açıldı

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(İZMİR) - Urla'da orman yangınlarının yarattığı tahribatı gözler önüne sermek ve farkındalık yaratmak amacıyla "Urla'ya Ateş Düştü" fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, Urla'nın kayyum yönetiminde olduğu dönemde boşaltılan Fotoğraf Sanat Evi'nde düzenlenirken, dört yıldır kullanılmayan sanat evi yeniden faaliyete geçti.

Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi'nde Urla'da orman yangınlarının yarattığı tahribatı gözler önüne sermek ve farkındalık yaratmak amacıyla "Urla'ya Ateş Düştü" fotoğraf sergisi açıldı. Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan sergide, yangınların ardından geriye kalan doğa manzaraları ve yaşanan yıkım etkileyici karelerle ziyaretçilere sunuldu. Urla'nın kayyum yönetiminde olduğu dönemde boşaltılan Fotoğraf Sanat Evi, 4 yıllık aranın ardından anlamlı bir sergiyle yeniden faaliyete geçmiş oldu.

Serginin en dikkat çekici eserlerinden biri ise Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın bizzat çektiği fotoğraf oldu. Balkan'ın, Yağcılar Mahallesi'nde meydana gelen orman yangınının ardından bölgede incelemelerde bulunurken oğlu Mehmet Çınar'ın, yangından etkilenen bir kaplumbağayı izlerken çektiği fotoğraf sergide yerini aldı.

Balkan: "Yangınların yıkıcı etkisini gözler önüne sermek istiyoruz"

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, serginin açılışında yaptığı konuşmada orman yangınlarının sadece doğayı değil, bölge halkının yaşamını da derinden etkilediğini belirterek, "Bu sergiyle hem doğamıza olan sorumluluğumuzu hatırlatmak hem de yangınların yıkıcı etkisini gözler önüne sermek istiyoruz. Bu yıl hem ilçemizde hem de ülke genelinde yangın ile zorlu bir sınav verdik. Çıkan birçok yangın maalesef insan kaynaklı. Bu konuda farkındalık yaratmak ve geleceğimizi korumak adına yaşanan tahribatı gözler önüne seren bu anlamlı sergi için Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği'ne teşekkür ederim. 4 yıllık aranın ardından Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi, yeniden birbirinden anlamlı sergilere ev sahipliği yapmaya başladı. Bundan sonra da hep birlikte güzel sergilerde bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kayan: "Yangınlar içimizi yaktı ve Urla'ya ateş düşürdü"

Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği adına açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Kayan ise 4 yıllık aranın ardından Fotoğraf Sanat Evi'nin gerekli bakımlar yapılarak yeniden sergilere uygun hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kayan, "Maalesef 4 yıldır burada sergi açamıyorduk. Fotoğraf Sanat Evi'ni yeniden bizlere açan ve kısa sürede sergiye hazır hale getirilmesini sağlayan Urla Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Balkan'a çok teşekkür ederiz. İlk sergi açılışımızı daha güzel bir tema ile gerçekleştirmek isterdik fakat yangınlar içimizi yaktı ve Urla'ya ateş düşürdü. Hep birlikte bir farkındalığa imza attık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Sergi, sanatseverler ve çevre duyarlılığı yüksek bireyler tarafından büyük ilgi gördü. "Urla'ya Ateş Düştü" fotoğraf sergisi, 15 gün boyunca Urla'da sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.