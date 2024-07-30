Urla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika
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Urla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale

Urla\'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale

İzmir'in Urla ilçesinde Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edilirken, Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi ve çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

30.07.2024 20:49
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İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki 11 ev tahliye edildi. Papaz Koyu'na yakın alandaki 7 karavan çekildi, çadırda kalanlar Sahil Güvenlik botlarıyla uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Urla'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale - Son Dakika

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