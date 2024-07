Urla\'da çıkan orman yangınında mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı

Güncel

İZMİR'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban , yangının, bir mangal kömürü üretim tesisinden başladığını belirterek, "Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan" dedi. Yangınla ilgili mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı.

Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde, ormanda dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde müdahale etti. Bölgede 4 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Havanın kararması ile 2 gece görüşü özelliği olan helikopter ile havadan da müdahale devam etti. Yangında alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, Papaz Koyu'nda bulunan 29 karavan ise çekildi. Koyda çadır kuranlar ise sahil güvenlik botları ile bölgeden uzaklaştırıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bölgeye gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamada bulundu. Yangının, mangal kömürü üretim yerinde çıktığını ifade eden Vali Elban, "Öncelikle hepimizde geçmiş olsun. Burada çıkan yangın, bugün ilimizde 5'inci yangın. Maalesef aynı anda birçok bölgede yangın çıkınca ekiplerimiz bölünmek durumunda kalıyor. Bir mangal kömürü üretim tesisinde başladı. Savcılık talimatı ile işletme sahibi gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor. Tabii böyle bir durumda bizim için en önemli şey can güvenliği. Sahil bölgesinde, Sahil Güvenlik botlarıyla 15 vatandaşımız tahliye edildi. 29 karavan ve 7 evdeki 135 vatandaşımızı hızlıca can güvenliği ve risk oluşmaması açısından tahliye ettik. 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve 434 personel ile müdahale devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ama şu an köyümüzü tehdit eden bir durum söz konusu değil. Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan. Yanan bölgede yol ve yerleşim yeri olmadığı için 4 dozerimiz yolu açmaya çalışıyor. Çok şükür bir can kaybımız ve yaralımız yok" dedi.