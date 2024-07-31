Urla'da çıkan orman yangınında mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Urla'da çıkan orman yangınında mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı

Urla\'da çıkan orman yangınında mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının, bir mangal kömürü üretim tesisinden başladığı belirtilirken, yangınla ilgili tesisin işletmecisi gözaltına alındı. Yangında alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan evler ve karavanlar tahliye edildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının kontrol altına alınamadığını ancak köyü tehdit etmediğini açıkladı.

31.07.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
İZMİR'in Urla ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. İzmir Valisi Süleyman Elban, yangının, bir mangal kömürü üretim tesisinden başladığını belirterek, "Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan" dedi. Yangınla ilgili mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı.

Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde, ormanda dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde müdahale etti. Bölgede 4 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Havanın kararması ile 2 gece görüşü özelliği olan helikopter ile havadan da müdahale devam etti. Yangında alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, Papaz Koyu'nda bulunan 29 karavan ise çekildi. Koyda çadır kuranlar ise sahil güvenlik botları ile bölgeden uzaklaştırıldı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bölgeye gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamada bulundu. Yangının, mangal kömürü üretim yerinde çıktığını ifade eden Vali Elban, "Öncelikle hepimizde geçmiş olsun. Burada çıkan yangın, bugün ilimizde 5'inci yangın. Maalesef aynı anda birçok bölgede yangın çıkınca ekiplerimiz bölünmek durumunda kalıyor. Bir mangal kömürü üretim tesisinde başladı. Savcılık talimatı ile işletme sahibi gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor. Tabii böyle bir durumda bizim için en önemli şey can güvenliği. Sahil bölgesinde, Sahil Güvenlik botlarıyla 15 vatandaşımız tahliye edildi. 29 karavan ve 7 evdeki 135 vatandaşımızı hızlıca can güvenliği ve risk oluşmaması açısından tahliye ettik. 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve 434 personel ile müdahale devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ama şu an köyümüzü tehdit eden bir durum söz konusu değil. Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan. Yanan bölgede yol ve yerleşim yeri olmadığı için 4 dozerimiz yolu açmaya çalışıyor. Çok şükür bir can kaybımız ve yaralımız yok" dedi.

Kaynak: DHA

Süleyman Elban, İzmir, Urla, İtfaiye, İzmir, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla'da çıkan orman yangınında mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:19:02. #1.11#
SON DAKİKA: Urla'da çıkan orman yangınında mangal kömürü üretim tesisinin işletmecisi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement