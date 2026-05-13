Urla'da Gastronomi Okulu Hayata Geçiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Arkas Holding arasında imzalanan protokol kapsamında İzmir'in Urla ilçesinde gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim verecek mesleki ve teknik Anadolu lisesi binası, uygulama tesisi ve öğrenci pansiyonunun yapımı gerçekleştirilecek.

MEB'den yapılan açıklamaya göre protokol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas'ın katılımıyla Bakanlık'ta imzalandı.

MEB İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna ve Arkas Holding Mali İşler Başkan Yardımcısı Cenk Sivrioğlu tarafından imzalanan yapım protokolüyle, Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde mesleki ve teknik eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik tamamı hayırsever tarafından karşılanacak önemli bir eğitim yatırımının hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.

Bakan Tekin, eğitime verdikleri destekten dolayı hayırsever firmaya teşekkür ederek, imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi. Tekin, hayırseverlerin eğitim öğretim süreçlerine katkıda bulunmasının önemine işaret etti.

Projenin tamamlanmasıyla uygulama ağırlıklı eğitim imkanlarına erişim artırılacak

Protokol kapsamında gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim verecek 24 derslikli mesleki ve teknik Anadolu lisesi binası, uygulama eğitimlerinin gerçekleştirileceği uygulama tesisi ile 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli toplam 200 kişilik öğrenci pansiyonunun proje ve yapım işlerinin hayırsever tarafından anahtar teslim esasına göre gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Zengin mutfak kültürü, tarımsal üretim çeşitliliği ve turizm potansiyeliyle gastronomi eğitimi açısından öne çıkan iller arasında yer alan İzmir'de, bu doğrultuda gerçekleştirilecek yatırımla yerel mutfak kültürünün korunması ve geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin değerlendirilmesi ve gastronomi turizminin desteklenmesi hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla öğrencilerin uygulama ağırlıklı eğitim imkanlarına erişimi artırılacak, sektörle entegre, nitelikli eğitim ortamları oluşturulacak.

Mezunların istihdam edilebilirliğini güçlendirecek yatırımla, bölgesel kalkınmaya ve turizm sektörüne nitelikli iş gücü teminine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Söz konusu proje, mesleki ve teknik eğitimin fiziki kapasitesinin artırılması, uygulamalı eğitim altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarıyla hayırseverler ve sektörün bu yöndeki destekleri açısından da önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.