Urla'da Gönüllüler Koyları Temizledi - Son Dakika
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Urla'da Gönüllüler Koyları Temizledi

Urla\'da Gönüllüler Koyları Temizledi
10.06.2026 09:01
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Urla'da, gönüllü kamu personeli atıkları toplayarak çevre bilincini artırdı.

İzmir'in Urla ilçesinde koylarda biriken atıklar, gönüllü kamu personelince temizlendi.

Urla Kaymakamlığı koordinesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 gönüllü kamu personeli, karadan erişimin bulunmadığı koylara teknelerle ulaştı.

Deniz ve kıyı ekosistemini tehdit eden plastik, cam, metal ve çeşitli atıklar gönüllülerce toplandı.

Çevre kirliliğinin deniz canlıları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekilen programda, sürdürülebilir çevre anlayışının yaygınlaştırılması ve toplumda çevre farkındalığının güçlendirilmesi hedeflendi.

Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, çevrenin korunmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Denizlerin ve kıyıların en değerli doğal miraslardan olduğunu ifade eden Gözlet, şöyle devam etti:

"Bu alanların korunması, temiz tutulması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması hepimizin görevidir. Gönüllülük esasıyla bir araya gelerek büyük bir duyarlılık örneği gösteren tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum. Topladığımız atıklardan daha önemli olan şey, bu etkinlikle oluşturduğumuz farkındalık ve çevre bilincidir."

Kaynak: AA

Etkinlikler, 3. Sayfa, Plastik, Türkiye, Güncel, Çevre, Yaşam, İzmir, Urla, Kamu, Son Dakika

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