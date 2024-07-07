Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü

Urla\'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü

Urla ilçesinde bir kişinin, kız arkadaşıyla görüşmek amacıyla çağırdığı Cem Hortum'u tüfekle öldürdüğü olayda, şüpheli polise haber vererek gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan incelemede, şüphelinin daha önce de bir kişiyi öldürmek suçundan cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

07.07.2024 20:31
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İZMİR'in Urla ilçesinde, iddiaya göre kız arkadaşıyla görüştüğü için konuşmak amacıyla çağırdığı Cem Hortum'u tüfekli öldüren M.E., ardından polise haber verdi. Cesedin başında bekleyen M.E., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 02.30'da Neyzen Teyfik Caddesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.E., balık çiftliğinde çalıştığı öğrenilen Cem Hortum'u bir hafta önce kız arkadaşıyla birlikte gördü. M.E., telefonla aradığı Cem Hortum'a konuşmak istediğini söyleyip buluşmak üzere adres verdi. Sahilde buluşan ikili, burada tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.E., yakında olan karavanına giderek buradan aldığı av tüfeğiyle Hortum'a iki kez ateş etti. Karnından ve kalbinden vurulan Hortum yere yığılırken, M.E. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

CESEDİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ

polis ekipleri, beraberinde sağlık görevlileri ile M.E.'nin verdiği adrese gitti. Olay yerine gelen ekipler, M.E.'yi yerde yatan Hortum yanında beklerken buldu. Salık görevlisinin yaptığı kontrolde Hortum'un hayatını kaybettiği belirlenirken, M.E. suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Hortum'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan M.E.'nin ifadesinde, "Kendisini kız arkadaşımın yanında gördüm. Bunu konuşmak için telefonla arayıp yanıma çağırdım. Beni tehdit etti. Bir şey yapacak diye korktum. Tüfekle ateş edip öldürdüm." dediği ortaya çıktı. M.E.'nin daha önce de bir kişiyi öldürmek suçundan 16 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Öldürülen Cem Hortum'un cenazesi ise bugün İskele Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Özbek Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

İzmir, Urla, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü - Son Dakika

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