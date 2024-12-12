Urla'daki Market Kavgasında Müebbet İstemi - Son Dakika
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Urla'daki Market Kavgasında Müebbet İstemi

Üç kardeşin yargılandığı davada savcı, müebbet hapis talep etti. Duruşma ertelendi.

12.12.2024 14:16
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İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 kardeşin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki sanık S.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık kardeşlerin "kasten öldürme", "hakaret" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılmasını, maktulün kız arkadaşı müşteki sanık S.K'ye de "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından ceza verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Sercan B. maktulün ailesine baş sağlığı dileyerek, şöyle savunma yaptı:

"Kesinlikle kasıtlı öldürmek değil, yaralamak bile istemedim. Bizim onları dövme gibi bir niyetimiz olmadı. Bize şişe attılar, üzerime gelip küfür ettiler. Hanımefendi her defasında bizi tehdit etti. Benim oğlum 3 yaşında. İnsan kendine böyle bir ceza verebilir mi? Adaletli şekilde tahliye edildim. İmza için beni aradılar geldim, 'tutuklayacağız' dediler geldim teslim oldum. Bizi serbest bırakan o heyete karşı da haksızlık edildi, onların da yakınları sevdikleri var. İçeriğini bilmeden televizyon programlarında, gazetelerde ve sosyal medyada bizi linç ettiler. Bizi tahliye eden heyeti de linç ettiler. Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer tutuksuz sanıklar mütalaaya karşı savunma için ek süre istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sercan B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve dava süreci

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Maktulün kız arkadaşı S.K'nin ise "hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

Davanın önceki duruşmalarında tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmiş, 17 Eylül'deki duruşmada da son tutuklu sanık Sercan B'nin tahliyesine karar verilmişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, tahliye kararını veren İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve iki üye hakimi ile duruşma savcısını açığa almış, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Sercan B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Sercan B, polis ekiplerince 18 Eylül'de yeniden tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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