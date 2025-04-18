Urumqi Havalimanı\'nda Yeni Terminal Denemeleri Başladı

URUMQİ, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Urumqi Tianshan Uluslararası Havalimanı'ndaki yeni terminalin perşembe günü deneme faaliyetlerine başlamasıyla bölgenin hava trafik kapasitesinin artırılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Yeni terminal, havalimanının 2019 yılında başlatılan genişleme projesinin önemli bir parçası olarak yer alıyor. Xinjiang Havalimanı Grup Limited Şirketi'ne göre, bu genişleme ile birlikte Çin'in batıya açılmasında önemli bir hava merkezi olan ve daha önce Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı olarak bilinen havaalanının yıllık yolcu ve kargo taşıma kapasitesi üç kattan fazla arttı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte pist sayısı birden üçe çıkarılırken, havalimanının yıllık kapasitesi 48 milyon yolcu ve 550 bin ton kargo taşıma seviyesine ulaştı. Güncel verilere göre havalimanı yıllık yaklaşık 367.000 uçağın kalkış ve inişini karşılayabilecek altyapıya sahip bulunuyor.