Urumqi Havalimanı\'nın Kargo Ağı Büyüyor

URUMQİ, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'deki Urumqi Tianshan Uluslararası Havalimanı, uluslararası kargo ağını büyüttü. Havalimanından an itibarıyla Orta Asya, Batı Asya, Avrupa ve Afrika'daki 19 ülkeye 34 sefer düzenleniyor.

Xinjiang Havalimanı Grubu'nun pazartesi günü yaptığı açıklamada 17 Nisan'da faaliyetlerini genişleten havalimanında haziran ayına kadar 46.000 ton uluslararası kargo ve postanın işlem gördüğü belirtildi. 2024 yılının toplamından fazla olan bu rakam, aynı zamanda 2024'e göre yüzde 659 artış anlamına geliyor.

Xinjiang Havalimanı Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tao Runwen, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı'nda önemli bir hava geçidi işlevi gören havalimanının, yolcu ve kargo taşımacılığına odaklanarak hızlı bir büyüme gerçekleştirdiğini belirtti.

Lojistik hizmetlerini geliştiren havalimanının sunduğu önemli hizmetler arasında İsviçre'nin Zürih kentine gerçekleştirilen 10 saatlik uçuş ve Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gerçekleştirilen 7 saat 30 dakikalık uçuş gibi önemli hava rotaları da bulunuyor.

Açıklamada günün 24 saati verilen gümrükleme hizmetleri ve çabuk bozulan veya hassas mallar için öncelikli denetim prosedürleri gibi yenilikçi önlemlerin, gümrük gecikmelerini yüzde 40'ın üzerinde azalttığı ifade edildi.

Bu ağı daha da genişletme planları çerçevesinde 2025 yılı sonuna kadar Madrid ve Paris'e yeni seferler ve 40 noktaya kargo seferleri başlatılması öngörülüyor.