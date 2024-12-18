Urumqi ile Minsk Arasında Yeni Uçuş Hattı

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URUMQİ, 18 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'deki Urumqi Diwopu Uluslararası Havalimanı'nda görülen Belavia Belarus Havayolları'nın B2752 sefer sayılı uçağı, 16 Aralık 2024. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinjiang havalimanı yetkililerine göre, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Belarus'un başkenti Minsk'i birbirine bağlayan yeni bir direkt uçuş rotası pazartesi günü faaliyete geçti.