Uşak\'a 23 Yılda 13 Milyar Lira Yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 23 yılda Uşak'a yaklaşık 13 milyar liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, tarım arazilerini ile yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak ve suyun her damlasına sahip çıkmak için birçok projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, son yıllarda güçlü şekilde hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle suyun öneminin her geçen gün arttığı, kurak dönemlerde ise depolanan suyun hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Uşak'ı tarım sektöründe hak ettiği yere taşımayı hedeflediklerini, bu kapsamda son 23 yılda kente 12 milyar 988 milyon liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

Uşak'ta 23 yıl önce sadece 1 baraj bulunduğunu aktaran Balta, son 23 yılda 18'i baraj, 15'i gölet, 1'i de depolama tesisi olmak üzere 135 su tesisi inşa ettiklerini, bu tesislerde 47 milyon metreküp su depolanabildiğini dile getirdi.

Kente 2003 yılından bu yana 2 içme suyu tesisi kazandırdıklarını belirten Balta, şunları kaydetti:

"2023 yılından bu yana Uşak'ta 49 sulama tesisini inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Toplam 117 bin 80 dekar araziyi modern sistem ile suluyoruz. Ülke ve bölge ekonomisine bu tesislerimiz sayesinde yılda 1 milyar 998 milyon lira ek katkı sağlıyoruz. Özellikle Uşak kent merkezinde tamamladığımız Uşak Dokuzsele Projesi ve Banaz ilçe merkezindeki Banaz Çayı Islah Projesi ile hem Uşaklı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Hem de kentimize modern şehircilik anlamında önemli eserler kazandırdık. Dokuzsele Projemiz adeta Uşak'ın gerdanlığı oldu."