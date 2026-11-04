Uşak Banaz'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Uşak Banaz'da kamyon ile kamyonet çarpıştı, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşak'ın Banaz ilçesinde Derbent köyü yakınlarında kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralanan 4 kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
S.K. (30) yönetimindeki 64 FN 684 plakalı kamyonet, Derbent köyü yakınlarında kavşaktan dönüş yapmak isteyen M.Y. (42) idaresindeki 35 EMF 13 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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