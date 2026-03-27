Uşak Belediye Başkanı Rüşvet İddiasıyla Gözaltında

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bu sabah Uşak, Ankara ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Yalım'ın da bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.