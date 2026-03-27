Uşak Belediye Başkanı Rüşvet Operasyonunda Gözaltına Alındı

27.03.2026 09:01
Uşak, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği bildirildi.

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına "Uşakspor'a yardım/bağış" adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına "bağış" adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, belediye başkanı, yardımcıları ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek harcama yaptıkları ve bu harcamaların "temsil/ağırlama giderleri" adı altında yemek faturası üzerinden belediye bütçesinden ödendiği kaydedildi.

Yalım'a ait tesislerdeki çalışanların belediye kadrosunda gösterildiği ve sigorta primlerinin ödendiği iddiası

Yalım'ın, yolsuz şekilde elde ettiği mallarına operasyonda el konulabileceği ihtimalini düşünerek üzerine kayıtlı mal varlığının tamamını 2025 yılında şoförü olarak çalışan Cihan Aras'a devrettiği bildirilen açıklamada, Yalım'ın gönül ilişkisi bulunan A.A'yı 2024'te yüksek maaşlı kadroda belediyede işe aldığı ancak bu kişinin fiilen belediyede görev yapmadığı, kendisine ait Yalım Garden Tesisleri'nde fiilen çalışan personelin, belediye kadrosunda gösterildikleri ve sigorta primlerinin belediye üzerinden ödendiği belirtildi.

Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönündeki müşteki ve gizli tanık beyanları üzerine "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, müşteki ve tanık beyanlarına konu isnatlar kapsamında ilgili kişiler arasında yoğun HTS ve ilgili tarihlere ilişkin ortak baz kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, MASAK raporları kapsamında şüphelilerin hesaplarında kaynağı tespit edilemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin, mal varlığı alımlarının, nakit yatırma ve çekme işlemlerinin, yurt dışı şirketler ile şahıslar tarafından gönderilen yüksek tutarlı swiftlerin bulunduğu, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu finansal işlemlerin hacim ve sıklığı ile mali ve mesleki profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğu, tanık ve müşteki beyanlarının elde edilen teknik ve mali verilerle uyumlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu için geri sayım Siyaset ve akademi dünyası yarın bir araya geliyor Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi Forumu için geri sayım! Siyaset ve akademi dünyası yarın bir araya geliyor
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi MSB: Irak'taki Türk askeri tahliye edildi
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi
Pentagon, İran’a son darbeyi vurma planları yapıyor Pentagon, İran'a son darbeyi vurma planları yapıyor

08:41
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 09:15:00. #7.13#
