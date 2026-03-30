Uşak Belediye Başkanı Rüşvet Suçlamasıyla Gözaltında

30.03.2026 18:41
İstanbul'da Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve ihale suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Uşak Belediye Başkanı Yalım hakkında kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 13 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki ifadeleri alınan şüphelilerden Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Diğer şüpheliler Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personelleri Cihan Aras, İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım ve Salih Sönmez "rüşvete aracılık etme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", Aslıhan Aksoy ile Kenan Arslan "kamu kurum kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", Seher Akay ise "suç delilerini gizleme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe gönderildi.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha Uşak'ta gözaltına alındığı, işlemleri için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Uşak Belediyesince şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak oluşan farkın rüşvet olarak alındığı, ihale konusuyla alakalı kurulacak yeni işletmelerde belediye başkanının aile fertlerine şirketten ortaklık payı verilmesi, aksi halde ihalenin ilgili şirketlere verilmeyeceği yönünde baskı oluşturularak menfaat temin edildiği belirtilmişti.

Belediye başkan yardımcılarının şahsi hesaplarına "Uşakspor'a yardım/bağış" adı altında yüksek miktarlarda para topladıkları, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makamına "bağış" adı altında nakit getirildiği ve makbuz düzenlenmeksizin özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiği ifade edilen açıklamada, Özkan Yalım'ın, belediyeye 10 araç istediği iş insanı E.A'nın 3 araçtan fazla almayacağını iletmesi üzerine aynı hafta E.A'nın sahibi olduğu AVM'nin mevzuata uygun olmadığından bahisle mühürlendiği ve 65 milyon lira para cezası kesildiği yönünde müşteki ve gizli tanık beyanları olduğu bildirilmişti.

Bu iddialar üzerine "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
