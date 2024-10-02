Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan Okul Temizliği İçin Destek Çağrısı - Son Dakika
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Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan Okul Temizliği İçin Destek Çağrısı

Uşak Belediye Başkanı Yalım\'dan Okul Temizliği İçin Destek Çağrısı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin okullara temizlik desteğinin kesildiğini belirterek Milli Eğitim Bakanı'na seslendi. Yalım, çocukların sağlığı için hijyenin önemine dikkat çekti ve Uşak Belediyesi olarak gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

02.10.2024 09:55  Güncelleme: 09:56
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(UŞAK)- Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olmamasına rağmen okulların temizlik çalışmasına destek vermesinin önünün kesildiğini ve çocukların mağdur olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslendi. Yalım, "Bu çocuklar bizim. Geleceğimizin teminatı olan olan çocuklarımızın yuvalarını temiz tutmak bizler için önemli. Biz göreve hazırız gerekeni yaparız. Uşak'ta da Ankara'da olduğu gibi okullara destek vermeyecekseniz okullara ve öğrencilerimize desteği biz veririz" dedi.

Uşak Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısının 1'nci birleşimi yapıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevi olmadığı halde okullara verdiği desteğin önünün kesildiğini ve çocukların mağdur olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı'na seslenen Başkan Yalım, "Bu çocuklar bizim. Geleceğimizin teminatı olan olan çocuklarımızın yuvalarını temiz tutmak bizler için önemli. Biz göreve hazırız gerekeni yaparız. Uşak'ta da Ankara'da olduğu gibi okullara destek vermeyecekseniz okullara ve öğrencilerimize desteği biz veririz. Hijyenden ilerisi yok. Yemek yersiniz ama elinizi yıkamazsanız aldığınız tüm proteinler mikrop haline gelir. Onun için geleceğimizin, ailemizin ve çocuklarımızın okullarda hijyensiz kalmalarına gönlümüz izin vermez. Ben buradan tüm meclis üyelerimize, belediye başkanlarımıza bu konuya gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uşak Belediye Başkanı Yalım'dan Okul Temizliği İçin Destek Çağrısı - Son Dakika

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