Güncel

Uşak Belediye Başkanlığını CHP adayı Özkan Yalım kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 99,81 )

-Yalım'ın öz geçmişi

Özkan Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu.

Eşme Lisesini 1985'te bitiren Yalım, 1990 yılında Belçika'ya gitti. Burada bir süre çalışan ve nakliyecilik üzerine kendi işini kuran Yalım, daha sonra memleketi Uşak'a geri döndü.

Memleketinde akaryakıt, turizm ve nakliye alanında ticari hayatına devam eden Yalım, Cumhuriyet Halk Partisinden 25, 26 ve 27. dönem Uşak milletvekili seçildi.

Özkan Yalım, evli ve 3 çocuk babasıdır.