Uşak Belediyesi\'nden Yeni Ulaşım Sistemi: Uşak Kart

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(UŞAK)- Uşak Belediyesi, şehir içi ulaşımın daha kolay ve hızlı hale gelmesi için "Uşak Kart" sistemini hayata geçiriyor. Vatandaşlar uygulamaya tam geçiş sürecinde 1 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında hem kart hem de para kullanabilecek; 1 Ocak 2025'ten itibaren ise yalnızca kartla ödeme yapılacak.

Uşak Belediyesi, toplu ulaşımda yeni dönemi "Uşak Kart" ile başlatıyor.

Kent merkezinde bulunan Yöresel Ürünler Çarşısı içerisindeki ödeme noktasında açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak'a yakışan ve ulaşımda çağ atlatacak bu hizmeti başlatmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

"Satış noktalarından kartlarını kolayca temin edebilecek"

Şehrin tarihi ve turistik zenginliklerini tanıtacak şekilde tasarlanan kartların üzerinde Uşak'ın sembolü haline gelmiş önemli tarihi yerlerin görsellerinin yer aldığını vurgulayan Başkan Yalım, "Uşak Kart tam, indirimli ve serbest kart olarak vatandaşımızın hizmetine sunulacak. Vatandaşlarımız eski belediye binamız içinde bulunan bu satış ofisimizden ve yeni belediye hizmet binalarımızdaki satış noktalarından kartlarını kolayca temin edebilecek" diye konuştu.

"Öğrencilerimizi bu noktalara kadar yormayacağız"

Kentte yaklaşık 30 bin öğrenci bulunduğunun altını çizen Başkan Yalım, "Öğrencilerimizi bu noktalara kadar yormayacağız. Onların kartlarına daha kolay ulaşabilmesi adına çok yakında Uşak Üniversitesi kampüsü içerisinde belirli satış noktaları oluşturarak kart satışına başlayacağız" dedi.