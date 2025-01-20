Uşak Belediyesi Yeni Otobüslerle Spor ve Kültür Turları Düzenleyecek

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(UŞAK) - Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yeni hizmete sokulan araçları tanıttı. Yalım, otobüslerin Uşakspor ve diğer takımların sportif faaliyetleri ile kültür ve turizm turları için kullanılacağını belirterek, "Yeterli talep oluştuğunda hem Çanakkale'ye hem de Ankara'ya gezilerimiz olacak" dedi.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, Uşak Belediyesi ana hizmet binası önünde çektiği video ile satın alınan ve yenilenerek hizmete giren otobüsleri halka tanıttı. Başkan Yalım, hizmete sunulan dört otobüsün kullanım amaçlarını anlattı.

"U17 ve U19 gibi diğer sporcularımız için bu iki otobüsümüz birden hizmet verecek"

Uşakspor ve diğer sportif faaliyetler için kullanılacak otobüsleri gösteren Başkan Yalım, "Daha önceden mevcut olan ve Uşakspor için kullanılan aracımızı yeniledik ve yeniden hizmete kazandırdık. Bunun yanı sıra bir otobüs daha satın alarak sporcularımız için hazırladık. Bundan böyle hem Uşakspor için hem de altyapı takımlarımız U17 ve U19 gibi diğer sporcularımız için bu iki otobüsümüz birden hizmet verecek" dedi.

"Hem Çanakkale'ye hem de Ankara'ya gezilerimiz olacak"

Diğer otobüsleri de tanıtan Başkan Yalım, tüm bu araçların vatandaşların katılmak isteyeceği geziler ve kültür turları için kullanılacağı müjdesini verdi. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, müzelere ve Çanakkale'ye kültür turları düzenlemek istediklerini kaydeden Başkan Yalım, "Biliyorsunuz önümüzde mart ayı var ve mart ayında ecdadımızın kazandığı büyük Çanakkale zaferi var. Biz bu zaferin kazanıldığı toprakları görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı bu dört aracı da kullanarak oraya göndereceğiz ve bir kültür turuyla onların ufkunu genişleteceğiz. Tabii bu sadece Çanakkale ile sınırlı değil. Yeterli talep olduğu takdirde hem Çanakkale'ye hem de Ankara'ya gezilerimiz olacak" diye konuştu.

Yalım, kültür turlarına katılmak isteyenlerin ikametgah adreslerinin bulunduğu mahallelerdeki muhtarlıklara başvurarak isimlerini yazdırabileceklerini belirterek, "Yeterli talep oluştuğunda gerekli hazırlıklarımızı yaparak turlarımızı aktif hale getireceğiz" dedi.